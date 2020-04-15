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Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 33 bini aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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BELÇİKA'DA KOVİD-19 VAKA SAYISI 33 BİNİ AŞTI

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 454 artarak 33 bin 573'e ulaştı. Ülke genelinde son 24 saatte 283 kişi hayatını kaybetti.

Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılanların sayısının son 24 saatte 250 arttığı, taburcu edilenlerin 239 olduğu bildirildi.

Açıklamada, 15 Mart'tan bu yana Kovid-19 tanısı konan 7 bin107 kişinin taburcu edildiği bilgisine yer verilirken, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 22 azalarak 1204'e gerilediği kaydedildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 454 artarak 33 bin 573'e çıktığı aktarılan açıklamada, 283 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 bin 440'a yükseldi.

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- BELÇİKA ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANACAK

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes'in liderliğinde öğleden sonra toplanacak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 19 Nisan'da sona ermesi planlanan kısıtlama tedbirlerini uzatıp uzatmama kararı alması bekleniyor.

Wilmes, daha önceki açıklamalarında tedbirlerin 3 Mayıs'a kadar uzatılabileceği sinyalini vermişti.

Yerel basında yer alan haberlerde de tedbirlerin 3 Mayıs'a kadar uzatılacağına ve bunun ardından yavaş yavaş normalleşme sürecinin başlayabileceğine işaret ediyor.

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