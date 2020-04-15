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Afrika'daki iki ülkede koronavirüs vakası yok

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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VİRÜSÜN UĞRAMADIĞI İKİ ÜLKE!

ülkeleri Lesotho ve 'nde henüz koronavirüs vakasına rastlanmadı. Afrika kıtasında vaka sayısı 16 binin üzerine çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 874'e yükseldi.

kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 16 bini geçerken, iki ülkede halen enfekte olan kişi tespit edilmedi.

16 BİNİ AŞTI

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, kıtada son 24 saatte yaklaşık 1000 yeni vaka tespit edildi, virüsün bulaştığı kişi sayısı 16 bin 285 oldu.

2 ÜLKEDE VAKA YOK

Afrika'nın güneyindeki Lesotho ve doğusundaki 'nde ise henüz vakaya rastlanmadı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

ÖLÜ SAYISI 874

Bu arada, kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 874'e yükseldi.

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Afrika ülkelerinden Çin'e koronavirüs notası AFRİKA ÜLKELERİNDEN ÇİN'E "KORONAVİRÜS" NOTASI

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