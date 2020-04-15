Afrika'daki iki ülkede koronavirüs vakası yok
Afrika ülkeleri Lesotho ve Komorlar Birliği'nde henüz koronavirüs vakasına rastlanmadı. Afrika kıtasında vaka sayısı 16 binin üzerine çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 874'e yükseldi.
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 16 bini geçerken, iki ülkede halen enfekte olan kişi tespit edilmedi.
16 BİNİ AŞTI
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, kıtada son 24 saatte yaklaşık 1000 yeni vaka tespit edildi, virüsün bulaştığı kişi sayısı 16 bin 285 oldu.
2 ÜLKEDE VAKA YOK
Afrika'nın güneyindeki Lesotho ve doğusundaki Komorlar Birliği'nde ise henüz vakaya rastlanmadı.
ÖLÜ SAYISI 874
Bu arada, kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 874'e yükseldi.
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