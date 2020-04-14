Zimbabve'de asılsız koronavirüs haberlerini üretenlere 20 yıl hapis

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, imzasını taklit ederek koronavirüse ilişkin sahte açıklama üretenlerin 20 yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi.

Devlet televizyonu ZBC'ye konuşan Mnangagwa, 21 günlük Kovid-19 karantinasının uzayacağına ilişkin sahte belgeyi hazırlayan kişi veya kişilerin ibret olması için 20 yıl hapse mahkum edilmesi gerektiğini dile getirdi.

YALAN HABERLERE İLİŞKİN CEZALAR…

Şimdiye kadar 17 Kovid-19 vakası ve 3 ölümün görüldüğü ülkede, geçen ay yapılan yasal düzenlemelerle, salgına ilişkin yalan haber ve içerik üretenlere verilecek cezalar da ağırlaştırılmıştı.

ASILSIZ BELGE PAYLAŞILDI

Geçen hafta, karantina uygulamasının uzatıldığına ilişkin Mnangagwa imzalı bir belge, sosyal medyada çokça paylaşılmış ancak hükümet belgenin asılsız olduğunu açıklamıştı.

ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN DIŞARI ÇIKILABİLİYOR

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede, sadece acil ihtiyaçlar için dışarı çıkılmasına müsaade ediliyor.