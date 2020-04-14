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Rasulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar'a terör tüneli

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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RASULAYN'DAN CEYLANPINAR'A TERÖR TÜNELİ

Milli Ordusu, terör örgütü /'ye ait olduğu değerlendirilen, Suriye Rasulayn'dan 'a uzanan bir tüneli ortaya çıkardı.

-Rasulayn sınır hattında, yüzlerce metre uzunluğundaki tünel, çeşitli koridorlarla bir çok farklı noktaya ulaşabiliyor.



Tünelin içinde düzenle şekilde aydınlatma sistemi kurulduğu görülürken, içerisinde tüneli ilerletmek için vinç ve hilti gibi iş makinelerini hazır bekletildiği de tespit edildi.



Tünelde 200 metre sonra oksijen sıkıntısı olduğu belirlendi. Terör örgütünün tüneli, silah ve mühimmat nakli ile kaçakçılık ile saldırılardan sonra kaçabilmek için kullandığı değerlendirildi.

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