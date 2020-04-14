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İtalya'da Kovid-19 bilançosu: Son 24 saatte 602 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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İTALYA'DA KOVİD-19 BİLANÇOSU: SON 24 SAATTE 602 ÖLÜ

Son dakika haberi.... 'da koronavirüsten son 24 saate 602 kişi hayatını kaybetti. Ülkede virüsten toplam can kaybı 21 bin 67'ye yükseldi.

Detaylar geliyor...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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