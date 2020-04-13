Son dakika: İtalya'da ölü sayısı 20 bini aştı
Son dakika haberleri... İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e yükseldi. Öte yandan İtalya’da alınan karantina önlemleri 3 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.
İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 566 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 20 bini aşarak, 20 bin 465'yükseldi. İtalya'da karantina önlemleri 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.
ÖLÜ SAYISI 20 BİN 465 OLDU
Koronavirüs salgınında Avrupa'da en çok ölümün gerçekleştiği İtalya'da koronavirüs bilançosu artmaya devam ediyor.
İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 566 kişinin daha koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 20 bini aşarak, 20 bin 465'e yükseldi.
KARANTİNA KARARI UZATILDI
ABD'nin ardından dünya genelinde 20 bin ölümün gerçekleştiği ikinci ülke İtalya olurken, İtalya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 159 bin 516'ya ulaştı.
Öte yandan İtalya'da alınan karantina önlemleri 3 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.
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