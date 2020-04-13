ABD'yi vuran kasırgada 19 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsten en çok can kaybının yaşandığı ABD, bu kez de kasırgaya teslim oldu. ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan fırtına ve kasırgalarda 19 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce ev ve bina hasar gördü.
ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan fırtına ve kasırgalarda 19 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce ev ve bina hasar gördü.
Mississippi Acil Durum Yönetim Ajansının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, eyalette 11 kişi hayatını kaybetti.
Georgia'nın Murray County bölgesinde kasırgada yıkılan iki evde 5 kişi yaşamını yitirdi, Cartersville'de üstüne ağaç devrilen 1 kişi öldü.
Arkansas ve Güney Carolina eyaletlerinde 2 kişinin cansız bedeni yıkılan evlerin enkazından çıkarıldı.
860 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI
Ulusal Hava Durumu Servisi, dünden beri Teksas, Louisiana, Mississippi ve Georgia eyaletlerinde en az 34 kasırganın yaşandığını ve durumdan 150 milyondan fazla kişinin etkilendiğini bildirdi.
Yaklaşık 11 eyalette etkili olan sağanak ve kasırgalar nedeniyle 860 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.
Fırtına ve kasırgalar, yüzünden yüzlerce ev ve binada hasar oluşurken, ağaçlar elektrik telleri ve yolların üzerine devrildi.
Tennessee'de en az 150 ev ve iş yerinin hasar gördüğü kaydedildi.
Louisiana eyaletinin Monroe şehri Belediye Başkanı Jamie Mayo, CNN'e yaptığı açıklamada, "Burada da en az 200-300 ev hasar gördü." dedi.
SOSYAL MESAFE KURALLARI KALDIRILDI
Kötü hava koşullarının etkili olduğu eyaletlerde yetkililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kurallarını kaldırarak, vatandaşlardan kasırgadan korunmaya öncelik vermelerini istedi ve yüzlerini kapatarak güvenli barınaklarda toplanabileceklerini duyurdu.
Mississippi Valisi Tate Reeves pazar gecesi eyalet genelinde etkili olan fırtına ve kasırgalar nedeniyle "acil durum" ilan ederken, Twitter hesabından "Paskalya bayramını kimse böyle kutlamıyor ama ölümü ve yeniden dirilmeyi düşündüğümüz şu günde birlikte ayağa kalkacağımıza inancımız tam." ifadesini kullandı.
KÖTÜ HAVA ŞARTLARI NEW YORK'U ETKİLEYECEK
Saatte 80 ila 113 kilometre hızla kuzeydoğuya ilerleyen fırtınanın, ülkede Kovid-19 salgının en fazla etkilediği eyalet olan New York'ta da etkili olacağı belirtildi.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından, "Kuvvetli fırtına ve yağış New York'a doğru geliyor, eğer dışarı çıkmak zorunda değilseniz evlerinizde kalın." uyarısında bulundu.
Vali Andrew Cuomo da acil durum ekiplerinin, kötü hava şartlarına ve muhtemel elektrik kesintisine karşı hazırlık yaptıklarını belirtti.
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