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Nijerya'da 150 silahlı çete üyesi yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2020
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NİJERYA'DA 150 SİLAHLI ÇETE ÜYESİ YAKALANDI

'nın Ogun Eyaleti Emniyet Müdürü Kenneth Ebrimson, silahlı çetelere yapılan operasyonlar hakkında konuştu. Ebrimson, basına yaptığı açıklamada, eyaletin 9 bölgesinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

ülkesi 'nın Ogun eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 150 kişi yakalandı.

Ogun Eyaleti Emniyet Müdürü Kenneth Ebrimson, basına yaptığı açıklamada, eyaletin 9 bölgesinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 150 çete üyesinin yakalandığını aktaran Ebrimson, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yılın ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda, 1460 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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