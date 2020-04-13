Çin'de korona virüsten (Covid) ölümler sürüyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında, son 24 saatte 108 yeni vaka görüldüğü ve 2 kişinin öldüğü bildirildi.Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında 98'si yurt dışı, 10'u yurt içi kaynaklı 108 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği belirtildi.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle Hubey eyaletinde 2 kişinin hayatını kaybettiğinin aktarıldığı açıklamada, 88 kişinin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca enfekte hastalarla yakın teması olan ve müşahede altında tutulan 1092 kişinin de tıbbi gözetimden çıktığı kaydedildi.
Böylece Çin'de salgının başından bu yana yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 82 bin 160'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 341'e yükselirken, virüse yakalanan 77 bin 663 hasta ise iyileşti.
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