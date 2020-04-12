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Son dakika: Rusya'da corona virüs bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 2 binden fazla...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
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RUSYA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

... Dünyayı etkisi altına alna corona virüs 'da da etkili oluyor. Son 24 saatte ülke genelinde 2 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 186 kişi arttı.

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünya genelinde yayılmaya devam etmesinin ardından Rusya'da son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 186 artarak 15 bin 770'e yükseldi.

Ülke genelinde virüs nedeniyle ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 24 kişi daha artarak 130'a yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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