Corona virüste korkutan keşif: Hastane odalarında tespit edildi...
Dünya corona virüs (Covid-19) ile mücadelede her gün yeni bir şey daha öğreniyor. Koronavirüs ilişkin Çin'den yeni ve korkutucu bir bilgi geldi. Kovid-19 hastalarının yatırıldığı hastane odaları ile yoğun bakımlarda yapılan ölçümlerde virüsün dört metre uzaklığa havadan gittiği tespit edildi.Koronavirüs salgının başladığı Çin'de Kovid-19 hastalarının tutulduğu oda ve yoğun bakımlardan alınan hava örneklerini inceleyen bilim insanları, virüsün dört metreden, 4 metreye kadar havadan ilerleyebildiğini tespit etti.
Çinli araştırmacılar tarafından yürütülen araştırmanın ilk sonuçları ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)'in yayınladığı Gelişen Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yer aldı.
Bilim insanları, belirtilen mesafede buldukları az miktarda virüsün mutlaka bulaşıcı olmadığına dikkat çekti.
Pekin'deki Askeri Tıp Bilimleri Akademisi'nde bir ekip tarafından yürütülen araştırma, yoğun bakım ünitesinden yüzey ve hava örneklerini ve Wuhan'daki Huoshenshan Hastanesi'ndeki genel bir Covid-19 odasında gerçekleştirildi.
Testin yapıldığı yoğun bakım ve odalarda 19 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında toplam 24 hasta tedavi gördüğü belirtildi.
Virüsün en çok koğuşun zeminleri üzerinde yoğunlaştığı bulundu.
Bilgisayar mausları, çöp tenekeleri, yatak korkulukları ve kapı kolları gibi sık dokunulan yüzeylerde de yüksek seviyelerde virüs belirlendi.
Araştırmayı yapan ekip, "Yoğun bakım tıbbi personel ayakkabı tabanlarından alınan örneklerin yarısı pozitif test edildi. Bu nedenle, tıbbi personel ayakkabı tabanı taşıyıcı olarak işlev görebilir." uyarısında bulundu.
HAVA KAYNAKLI TEHDİT Mİ?
Ekip ayrıca aerosol iletimine (havadami virüs aktivitesi) de baktı.
Virüsün damlacıkları küçük olduğunda, saniyeler içinde yere düşen öksürük veya hapşırma damlacıklarının aksine, birkaç saat boyunca havada kaldıkları belirlendi.
Virüs yüklü aerosollerin esas olarak 13 feet yani 4 metreye kadar olan hastalara yakın ve aşağı yönde hareket ettiklerini keşfeden bilim insanları, yukarı yönlü akışta ise çok az miktarda virüs tespit etti.
EVDE İZOLASYON İÇİN RİSK
Uygun önlem alan sağlık çalışanlarının hiçbirinin virüsle enfekte olmadığının da belirtildiği yayında evde izolasyona ilişkin de tavsiyelerde bulunuldu.
Bilim insanları yeni keşif ışığında hastalığa ilişkin kılavuzda tavsiye edilen evde izalasyonunun iyi bir kontrol stratejisi olmayabileceğini de belirtti.
İlk günden itibaren maske konusunda sağlıklı kişiler takmasın yönünde tavsiyede bulunan Dünya Sağlık Örgütü'nün riski hafife aldığı ifade edilirken, ABD sağlık otoritelerinin daha temkinli bir çizgi benimsediği. Virirüsün normal nefes alma ve konuşma yoluyla bulaşması nedeniyle halka açık yerlerde yüzlerini maske ya da benzeri bir şeyle örtmelerini istediğinin altı çizildi.
Bilindiği gibi salgının ilk aşamasında Türkiye'de de maskelerin DSÖ'nün tavsiyesi doğrultusanda sadece sağlıklı kişilerce kullanılması istenmişti. Daha sonra asemptomatik taşıyıcılar olduğunun anlaşılması üzerine market ve pazar gibi toplu alanlarla, toplu taşımacılıkta maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti.
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