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Son dakika: İspanya'da 24 saatte 619 kişi Kovid-19'dan öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
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İSPANYA'DA 24 SAATTE 619 KİŞİ KOVİD-19'DAN ÖLDÜ

'da corona virüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi

'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi

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