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Son dakika: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında düşüş

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
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İTALYA'DA KOVİD-19 BİLANÇOSUNDA DÜŞÜŞ

Son dakika haberi... 'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi

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