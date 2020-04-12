Koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı
Koronavirüs salgını her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısının 1 milyon 800 bini aştığı açıklandı. Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 52 vaka kayda geçti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 800 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 803 bin 475'e ulaştı.
En çok vaka görülen ülke 534 bin 494 ile ABD oldu, bu ülkeyi 166 bin 19 vakayla İspanya, 152 bin 271 ile İtalya, 129 bin 654 ile Fransa ve 125 bin 834 ile Almanya izledi.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 52 vaka kayda geçti.
Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:
"İngiltere (84 bin 279), İran (71 bin 686), Türkiye (52 bin 167), Belçika (29 bin 647), Hollanda (25 bin 587), İsviçre (25 bin 300), Kanada (23 bin 318), Brezilya (21 bin 40), Portekiz (16 bin 585), Rusya (15 bin 770), Avusturya (13 bin 945), İsrail (10 bin 878), Güney Kore (10 bin 512) ve İsveç (10 bin 483)."
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 110 bin 827 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 412 bin 356 kişi ise iyileşti. Tedavi altında 1 milyon 280 bin 292 kişi bulunuyor.
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