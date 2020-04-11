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ABD’nin California eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2020
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ABD'DE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberine göre, koronavirüs nedeniyle zor günler geçirenn ’nin California eyaletinde 5.3 büyüklüğünde meydana geldi.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren 'de 5.3 büyüklüğünde meydana geldi. ABD'nin Kalifornia eyaletinde bulunan şehrinin 446 km kuzeyinde 10 km derinlikte 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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