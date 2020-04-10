10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Son dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı açıklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2020
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DÜNYA GENELİNDEKİ VAKA SAYISI AÇIKLANDI

Son dakika haberleri... Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı.

Son dakika haberleri... Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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