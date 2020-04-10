Son dakika: ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1878 kişi öldü
Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan koronavirüs, ABD'nin yeni merkez üssü oldu. ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1878 artarak 16 bin 686'ya yükseldi
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1878 artarak 16 bin 686'ya çıktı.
Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde dünyada ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 861 artışla 466 bin 299'a, ölenlerin sayısı ise 1878 artarak 16 bin 686'ya çıktı.
Dünya genelinde ABD'yi 157 bin 22 vakayla İspanya ve 143 bin 626 vakayla İtalya takip ediyor.
ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 118 bin 790 vaka ile Fransa'nın toplamından daha fazla olduğu gözleniyor.
ABD'DE SALGININ MERKEZİ "NEW YORK"
Eyaletlere bakıldığında salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte dün 151 bin 79 olan vaka sayısı, 10 bin 728 artışla 161 bin 807'ye çıktı.
New York'u 51 bin 27 vakayla komşusu New Jersey, 21 bin 504 vakayla Michigan takip ediyor.
Can kaybı bakımından da New York 7 bin 67 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 1709 ölümle New Jersey ve 1076 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.
TOPLAM 26 BİN 522 HASTA İYİLEŞTİ
Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 26 bini geçti.
Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, dün 25 bin 410 olan iyileşenlerin sayısı bugün 1112 artarak 26 bin 522'ye yükseldi.
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