Almanya'dan "Schengen vizesi" kararı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Koronavirüs salgınına karşı Almanya'dan ülkede bulunan turistler için kritik bir karar alındı. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikte, Schengen vizesi sona eren yabancıların koronavirüs (Covid-19) nedeniyle şimdilik sorunsuz olarak Almanya’da kalabileceği açıklandı.Almanya'ya iş seyahati ya da turistik amaçla gelen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan önlemler nedeniyle vize süresi bitenlerin herhangi bir cezai işleme tabi tutulmayacakları bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs krizinden dolayı kısıtlı veya durdurulan seyahat bağlantılarından dolayı ülkelerine dönemeyen ve Schengen vizeleri sona eren yabancıların 30 Haziran 2020 tarihine kadar oturma izni olmadan sorunsuz Almanya'da kalma imkanı sunan yönetmeliğin şu anda kendi ülkelerine dönemeyen kişilere yardımcı olmayı amaçladığı bildirildi.
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