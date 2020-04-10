10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Güney Kıbrıs'ta hemşirelerden corona virüs isyanı: "Bıçak kemiğe dayandı

Güney Kıbrıs'ta hemşirelerden corona virüs isyanı: "Bıçak kemiğe dayandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
ABONE OL
GÜNEY KIBRIS'TA HEMŞİRELERDEN CORONA İSYANI

'ta hastanelerde görev yapan hemşireler, koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle 'na "Bıçak kemiğe dayandı" ifadelerinin de yer aldığı bir mektup gönderdi.

Rum , Rum Kesimi Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu'ya hitaben yazdığı mektupda, "Herkes istediğini yapıyor, aramızda uygun gerekli iletişim yok, yönergelere ve protokollere uyulmuyor" ifadelerine yer verdi. Hemşireler Birliği, "Virüsün hemşireler arasında büyük ölçüde yayılma riski var" uyarısını yaptı.

'BİZE ZORBALIK YAPILIYOR'

Hemşireler metuplarında, "Net yönergeler olmadan, protokollere uyulmadan çalışıyoruz. Direktifler yanlış, karışık, yarım yamalak, hedefsiz. Bizi idare edenlere güvenimizi kaybettik. Büyük bir güvensizlik içerisinde çalışıyoruz, personel arasında büyük bir panik var. Bıçak kemiğe dayandı. Derhal duruma müdahale edilmeli" uyarılarında bulundu.

Rum medyasına konuşan bir sağlık çalışanı, "Bize zorbalık yapılıyor. Korkutuluyoruz. Bize nasıl olduğumuzu sormak için değil, son görüştüğümüzde maskemiz olup olmadığını soruyorlar" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA