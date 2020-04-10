ABD'de bir eyalette daha ölü sayısı bini aştı
Koronavirüsün merkezi haline gelen ABD'den bir eyalette daha hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı. New York ve New Jersey'in ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1000'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği üçüncü eyalet oldu.
ABD'nin Michigan eyaleti, New York ve New Jersey'in ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1000'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği üçüncü eyalet oldu.
NEW YORK VE NEW JERSEY'İN ARKASINDAN GELİYOR
Kovid-19 salgınının "merkez üssü" konumundaki ABD'de vaka ve ölü sayıları bakımından New York ve New Jersey'den sonra salgının bir diğer sıcak noktasını da Michigan eyaleti teşkil ediyor.
Michigan Valiliğinin resmi internet sitesinde yer alan rakamlara göre, eyalette son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 117 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Michigan, New York ve New Jersey'den sonra Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 1000'i aştığı 3. eyalet oldu.
Ayrıca Michigan, 21 bin 504 vaka ile de New York ve New Jersey'in hemen arkasından geliyor.
ABD'NİN VUHAN'I NEW YORK
ABD'deki salgının en sıcak noktası New York'ta koronavirüs vaka sayısı, İtalya'daki toplam vaka sayısını geçerek 149 bin 300'e ulaştı.
New York'ta virüs nedeniyle 7 bin 67 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'deki salgının en çok görüldüğü ikinci eyalet olan New Jersey'de ise 51 bin 27 vaka tespit edildi, 1700 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'de 'ölüm' kuyruğu!
- ABD'de koronavirüsü yenen hemşire anlattı! ''Tedavi 40 bin doların üzerinde''
- Türkiye'den Yemen'deki ateşkese destek
- İspanya'da OHAL süresi uzatıldı
- İletişim Başkanı duyurdu! ''Ücretsiz hale getirdik''
- 350 binden fazla koronavirüs vakası iyileşti
- DSÖ'den Filistin'e koronavirüs teşhis kiti
- Belçika'yı korkutan koronavirüs bulgusu
- İsveç'te 80 yaş üstüne yoğun bakım yasağı
- ABD ve Rus savaş uçaklarından tehlikeli yakınlaşma
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den sürpriz cuma indirimleri! 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası!
- 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- 10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları
- Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?
- Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
- Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? Bakanlıktan açıklama!
- Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı
- Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları
- A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu