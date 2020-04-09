İletişim Başkanı Fahrettin Altun koronavirüsle mücadelede önemli adımı duyurdu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından koronavirüsle mücadele ile ilgili paylaşımda bulundu. Altun, ''Koronavirüs’e yönelik tanı, tedavi ve ilaçları ücretsiz hale getirilerek salgınla mücadelede önemli bir adım daha attık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tıbbi destek cihazlarıyla da sağlıkta yerli üretimin önünü açarak milletimizin hizmetine sunuyoruz.'' ifadelerini kullanırken bir de konuya ilişkin görsel paylaştı.

İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı: Koronavirüs'e yönelik tanı, tedavi ve ilaçları ücretsiz hale getirilerek salgınla mücadelede önemli bir adım daha attık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tıbbi destek cihazlarıyla da sağlıkta yerli üretimin önünü açarak milletimizin hizmetine sunuyoruz.