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İletişim Başkanı Fahrettin Altun koronavirüsle mücadelede önemli adımı duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN DUYURDU! ''ÜCRETSİZ HALE GETİRDİK''

İletişim Başkanı , Twitter hesabından koronavirüsle mücadele ile ilgili paylaşımda bulundu. Altun, ''Koronavirüs’e yönelik tanı, tedavi ve ilaçları ücretsiz hale getirilerek salgınla mücadelede önemli bir adım daha attık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tıbbi destek cihazlarıyla da sağlıkta yerli üretimin önünü açarak milletimizin hizmetine sunuyoruz.'' ifadelerini kullanırken bir de konuya ilişkin görsel paylaştı.

İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı: Koronavirüs'e yönelik tanı, tedavi ve ilaçları ücretsiz hale getirilerek salgınla mücadelede önemli bir adım daha attık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tıbbi destek cihazlarıyla da sağlıkta yerli üretimin önünü açarak milletimizin hizmetine sunuyoruz.

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