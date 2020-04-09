Son dakika: Koronadan sonra yeni virüs! Çin'in hemen yanında patlak verdi...
Son dakika haberine göre; Corona virüsün sancıları sürerken Tayland’da Afrika At Vebası Hastalığı (AHS) patlak verdi. Vüris sebebi ile 200 at telef oldu.100 bine yakın insanın ölümüne neden olan corona virüsün etkisi sürerken Çin'in hemen yanında yeni bir virüs patlak verdi.
AFRİKA AT VEBASI
Tayland Tarım Bakanlığı, Afrika at vebası hastalığını patlak verdiğini ve Tayland'ın Nakhon Ratchasima, Prachuap Khiri Khan, Çonburi ve Phetchaburi illerinde yaklaşık 200 atın salgın nedeniyle telef olduğunu açıkladı.
VİRÜS NEREDEN TÜREDİ?
Virüsün kaynağının ise hala araştırıldığı kaydedildi.
Bazı at çiftliği sahipleri, Afrika'dan ithal edilen zebraların virüsün kaynağı olabileceğini belirtiyor.
BULAŞICI VE ÖLÜMCÜL
Çoğunlukla at, eşek ve katırlarda etkili olan Afrika At Vebası, bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.
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