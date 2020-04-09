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Son dakika: Koronadan sonra yeni virüs! Çin'in hemen yanında patlak verdi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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KORONADAN SONRA YENİ VİRÜS! ÇİN'İN HEMEN YANINDA PATLAK VERDİ...

Son dakika haberine göre; Corona virüsün sancıları sürerken Tayland’da At Vebası Hastalığı (AHS) patlak verdi. Vüris sebebi ile 200 at telef oldu.

100 bine yakın insanın ölümüne neden olan corona virüsün etkisi sürerken Çin'in hemen yanında yeni bir virüs patlak verdi.



AFRİKA AT VEBASI

Tayland , at vebası hastalığını patlak verdiğini ve Tayland'ın Nakhon Ratchasima, Prachuap Khiri Khan, Çonburi ve Phetchaburi illerinde yaklaşık 200 atın salgın nedeniyle telef olduğunu açıkladı.



VİRÜS NEREDEN TÜREDİ?

Virüsün kaynağının ise hala araştırıldığı kaydedildi.

Bazı at çiftliği sahipleri, Afrika'dan ithal edilen zebraların virüsün kaynağı olabileceğini belirtiyor.

BULAŞICI VE ÖLÜMCÜL

Çoğunlukla at, eşek ve katırlarda etkili olan , bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.

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