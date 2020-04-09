Son dakika: Güney Kore'de en az 74 kişi ikinci kez koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... Güney Kore'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp tedavi edilen en az 74 kişiye ikinci kez virüsün bulaştığı bildirildi. Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 423'e yükselmiş, salgın sebebiyle 204 kişi yaşamını yitirmişti.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, KCDC Genel Müdürü Jeong Eun-kyeong, sağlık yetkililerinin ikinci kez koronavirüse yakalanan 74 kişinin hastalığı başkalarına bulaştırma ve bu kişilerin vücutlarının Kovid-19'a karşı antikor üretme durumunu belirlemek için vir��s ve serum örneklerini test ettiğini söyledi.

Öte yandan, yerel basındaki haberlerde, sağlık yetkililerinin ikinci kez virüse yakalananların sayısındaki artıştan endişe duyduğu kaydedildi.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 423'e yükselmiş, salgın sebebiyle 204 kişi yaşamını yitirmişti.