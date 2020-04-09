Son dakika: ABD'de şok tablo! 24 satte corona virüsten 1890 kişi öldü
Son dakika haberi... ABD'de Covid-19 corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808’e yükseldi.ABD'de corona virüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Son gelen rakamlar ise korkunç boyuta ulaştı ve gelecek hiç parlak görünmüyor.
24 SAATTE 1890 ÖLÜ
Son dakika haberine göre; ABD'de Covid-19 corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi.
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