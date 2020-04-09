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Son dakika: ABD'de şok tablo! 24 satte corona virüsten 1890 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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ABD'DE ŞOK TABLO! 24 SATTE 1890 KİŞİ ÖLDÜ

Son dakika haberi... 'de Covid-19 corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808’e yükseldi.

'de corona virüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Son gelen rakamlar ise korkunç boyuta ulaştı ve gelecek hiç parlak görünmüyor.

24 SAATTE 1890 ÖLÜ

Son dakika haberine göre; ABD'de Covid-19 corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi.

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