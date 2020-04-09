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Son dakika: Irak'ta İstihbarat Başkanı Mustafa Al-Khadimi Başbakan olarak atandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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IRAK'TA İSTİHBARAT BAŞKANI BAŞBAKAN OLARAK ATANDI

Son dakika haberine göre; , Irak İstihbaratı Başkanı ’yi olarak atadı. Yerel medya, Salih’in Al-Khadimi’ye hükümeti kurma yetkisi verdiğini bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: 'ta arayışları son buldu. Sıcak gelişme yaşanan ülkeden gelen habere göre , Irak İstihbaratı Başkanı 'yi Başbakan olarak atadı.

HÜKÜMETİ AL-KHADİMİ KURACAK

Yerel medya, Berhem Salih'in Al-Khadimi'ye hükümeti kurma yetkisi verdiğini bildirdi.

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