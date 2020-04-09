Son dakika: Irak'ta İstihbarat Başkanı Mustafa Al-Khadimi Başbakan olarak atandı
Son dakika haberine göre; Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak İstihbaratı Başkanı Mustafa Al-Khadimi’yi Başbakan olarak atadı. Yerel medya, Salih’in Al-Khadimi’ye hükümeti kurma yetkisi verdiğini bildirdi.SON DAKİKA HABERİ: Irak'ta başbakan arayışları son buldu. Sıcak gelişme yaşanan ülkeden gelen habere göre Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak İstihbaratı Başkanı Mustafa Al-Khadimi'yi Başbakan olarak atadı.
HÜKÜMETİ AL-KHADİMİ KURACAK
Yerel medya, Berhem Salih'in Al-Khadimi'ye hükümeti kurma yetkisi verdiğini bildirdi.
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