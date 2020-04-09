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Feribotta koronavirüs paniği! Duyan denize atladı |Video

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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FERİBOTTA KORONAVİRÜS PANİĞİ! DUYAN DENİZE ATLADI

'nın Maumere şehrine giden feribotun bazı çalışanlarında koronavirüsü (Covid-19) tespit edilmesinin duyurulmasıyla paniğe kapılan yolcular korkudan denize atladı.

'nın Maumere şehrine giden feribotun bazı çalışanlarında koronavirüs tespit edildi. Limana yanaşmasına izin verilmeyen feribotta bulunan bazı yolcular ise paniğe kapılarak denize atladı.

Feribotta koronavirüs paniği! Duyan denize atladı |Video FERİBOTTA KORONAVİRÜS PANİĞİ! DUYAN DENİZE ATLADI |VİDEO

255 yolculu feribotta korkudan panikleyen bazı yolcular denize atlarken bazıları ise çığlık atmaya başladı. Denize atlayan yolcular yara almadan kurtulurken feribotun limana yanaştırılmasına izin verildi. Yetkiler tüm yolcuları karantinaya alırken feribotta bulunan yolcu ve mürettebat koronavirüs testinden geçirildi.



Endonezya'da hali hazırda korona virüs nedeniyle 240 ölü ve 2 bin 956 vaka bulunuyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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