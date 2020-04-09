IMF Başkanı Kristalina Georgieva'dan koronavirüs itirafı
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüs salgınının küresel ekonomik büyümeyi etkileyeceğini duyurdu. IMF Başkanı Georgieva, "Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik daralmayı bekliyoruz" dedi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonomik büyümenin bu yıl negatif olacağını belirterek, "Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik daralmayı bekliyoruz." dedi.
Georgieva, 2020 Bahar Toplantıları öncesi, "Krizle Yüzleşme: Küresel Ekonomi için Öncelikler" başlıklı bir konuşma yaptı.
Kovid-19 salgınının tarihte görülmemiş ölçekte sosyal ve ekonomik düzeni bozduğuna dikkati çeken Georgieva, atılacak adımların toparlanmanın hızı ve gücünü belirleyeceğini ve gelecek hafta düzenlenecek Bahar Toplantılarında bu konuya odaklanılacağını bildirdi.
GELİŞMEKTE OLAN VE DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER RİSK ALTINDA
Georgieva, krizin derinliği ve süresine ilişkin büyük bir belirsizlik olduğunu vurgulayarak, "Küresel büyümenin 2020'de keskin bir şekilde negatif olacağı şimdiden açık. Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik daralmayı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Sadece 3 ay önce 160'dan fazla üye ülkede kişi başına düşen milli gelirin bu yıl pozitif olması beklenirken bu durumun tersine döndüğüne işaret eden Georgieva, "170'den fazla ülkenin bu yıl kişi başına düşen gelir büyümesi negatif olacak." diye konuştu.
Georgieva, Afrika, Latin Amerika ve Asya'da gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelerin büyük risk altında olduğunu vurgulayarak, bu ülkelerin talep ve arz şokları ile finansal koşullarda sıkılaşmaya maruz kaldığını, bazılarının ise sürdürülemeyen borç yüküyle karşı karşı olduğunu anlattı.
DÜNYANIN HER YERİNDEN 8 TRİLYON DOLARLIK MALİ ADIMLAR ATILDI
Tüm hükümetlerin eyleme geçtiğini anımsatan Georgieva, "Mali gözlemcimiz gelecek hafta dünyanın her yerinde yaklaşık 8 trilyon dolarlık mali eylem adımlarının atıldığını gösterecek."dedi.
Georgieva, "2020 son derece zor olacak. Pandemi yılın ikinci yarısında zayıflarsa, salgını kontrol altına almaya yönelik önlemler kademeli olarak kaldırılır ve ekonomi yeniden açılırsa 2021'de kısmi bir toparlanma bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kovid-19 salgınına karşı yapılması gerekenlere de değinen Georgieva, sağlık sisteminin desteklenmesi, likidite baskılarının önlenmesi ve likiditenin artırılmasının gerektiğini, koordineli mali teşviklerin önemli olduğunu kaydetti.
"KREDİ HATLARINI DAHA İYİ KULLANABİLMEK İÇİN ARAÇLARIMIZI İNCELİYORUZ"
Georgieva, IMF'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında attığı adımları da hatırlatarak, 1 trilyon dolarlık kredi kapasiteleri olduğunu dile getirdi.
Şimdiye kadar 90'dan fazla ülkeden acil durum finansman çağrısına yanıt verildiğini belirten Georgieva, "Yönetim Kurulumuz, acil durum programımızı iki katına çıkarmayı kabul etti, bu bizim yaklaşık 100 milyar dolarlık finansman talebini karşılamamızı sağlayacak." dedi.
Georgieva, "İlave likidite desteğini teşvik etmek, kısa vadeli likidite hattı oluşturmak ve Özel Çekme Hatlarının (SDR) kullanımı da dahil olmak üzere ülkelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için ihtiyati kredi hatlarını nasıl daha iyi kullanabileceğimizi görmek için araç kitlerimizi inceliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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