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Brezilya'da son 24 saatte koronavirüsten 133 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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BREZİLYA'DA SON 24 SAATTE 133 KİŞİ ÖLDÜ

Güney Amerika'da da can almaya devam ediyor. Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 800'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 2 bin 210 artarak 15 bin 927'ye yükseldi.

Bakanlık, dün 667 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

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