ABD, Irak'taki kuvvetlerini yeniden konuşlandıracak
Irak Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Başbakan Abdulmehdi, ABD'den kendilerine bir yazı geldiğini açıkladı. Abdulmehdi, "ABD yönetiminden stratejik ilişkiler kurma, ABD kuvvetlerini Irak'ta yeniden konuşlandırma ve iki ülke heyetleri arasında diyalog yürütülmesi kararlarıyla ilgili resmi bir yazı aldık." dedi.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'den ülkedeki Amerikan kuvvetlerinin yeniden konuşlandırılmasıyla ilgili resmi bir yazı aldıklarını açıkladı.
Irak Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Başbakan Abdulmehdi, "ABD yönetiminden stratejik ilişkiler kurma, ABD kuvvetlerini Irak'ta yeniden konuşlandırma ve iki ülke heyetleri arasında diyalog yürütülmesi kararlarıyla ilgili resmi bir yazı aldık." dedi.
YASA ÇERÇEVESİNDE...
Bu yazının iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgenin istikrarı konusunda önemli bir gelişme olduğunu belirten Abdulmehdi, yazının içeriğine ilişkin daha fazla bilgi vermedi.
Son dönemde iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında temaslar gerçekleştirildiğini aktaran Abdulmehdi, yabancı güçlerin büyük çapta geri çekilmesinin resmi kararnameler ve yasa çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.
Abdulmehdi, iki ülke arasındaki ilişkilerin, bölgenin çıkarının korunması için düşmanca değil dostane bir şekilde yürütülmesi gerektiğine işaret etti.
Irak Meclisi, 5 Ocak'ta, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.
Amerikan kuvvetleri, geçen günlerde Irak'ın kuzeyi ile batısındaki 6 askeri üsten çekilmişti. Çekilme kararı, Amerikan üslerine yönelik füze saldırılarından sonra alınmıştı.
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