İsveç'te 80 yaş üstüne yoğun bakım yasağı
Türkiye koronavirüsle mücadelede imkanlarını vatandaşları için seferber ederken, Avrupa'dan gelen haberler adeta iç karartıyor. İsveç'te bir hastanede 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmaması yönünde doktorlara talimat verildiği ortaya çıktı.
İsveç'te bir hastanenin, yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmaması yönünde doktorlara talimat verdiği ortaya çıktı.
60 VE 80 YAŞ KARARI DİKKAT ÇEKTİ
Aftonbladet gazetesinin haberinde, araştırmalarıyla tanınan Karolinska Üniversite Hastanesinin, Kovid-19 taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmamasına ilişkin doktorlara bir belge gönderdiği belirtildi.
Aynı belgede, doktorlardan, kronik hastalığı bulunan 60 yaş üzeri hastalara da yoğun bakıma alınma önceliği verilmemesi istendi.
Olayın basına sızmasıyla eleştirilerin hedefi olan hastane tarafından yapılan açıklamada ise "Tıbbi öncelik her zaman hastanın yoğun bakımla başa çıkma ve iyileşme beklentisine dayanır. Hastanın iyileşme beklentisi yüksek değilse yoğun bakım tedavisi uygulanamaz." ifadelerine yer verildi.
BURSA'DA ALKIŞLARLA UĞURLANDI
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 3 hasta hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Orhangazi Devlet Hastanesinde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Mert Çakıcı (9), Mine Engin (45) ve Aslan Aytemür'ün (71) tedavisi tamamlandı.
Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Hastalığı atlatan 3 kişi evlerinde karantina altında tutulacak.
84 YAŞINDA KORONAYI YENDİ ALKIŞLARLA UĞURLANDI
İzmir'de yaşayan 84 yaşındaki Veli Seven, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu. Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı Seven, Urla'da karantina altına alındı.
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