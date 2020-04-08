Meksikalı genç koronavirüs karantinasındayken uzaktan Müslüman oldu
Aylardır internet üzerinden İslamiyet’i araştıran Meksikalı genç, koronavirüse (Covid-19) karşı önlem amaçlı bulunduğu evinde görüntülü konuşma üzerinden Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayan Hector Bonilla isimli genç uzun zamandır internet üzerinden İslamiyet'i araştırırken, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Meksika Temsilcisi Osman Reyes Salcedo'nun hazırlamış olduğu videolara rastlayarak, izlemeye başladı. Bir süre videoları izleyen Hector Bonilla, İDDEF Meksika Temsilcisi Osman Reyes ile iletişim kurarak istediği kitaplardan İslamiyet hakkında bilgi edindi. İDDEF'in Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden devam ettiği haftalık sohbetlerini de izleyerek daha da etkilenen Hector Bonilla, görüntülü konuşmada Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
174 milyon nüfusunun yüzde 1'inden azı Müslüman olan Meksika'da eğitim ve tebliğ çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen İDDEF Meksika Temsilcisi Osman Reyes Salcedo, ''Meksika temsilciliği olarak koronavirüs nedeniyle bir araya gelemediğimiz için haftalık sohbet ve derslerimizi internet üzerinden veriyoruz. Tebliğ faaliyetlerimize de devam ediyoruz. Zor zamanlara rağmen arkadaşlarla iletişimi kesmeyip maddi ve manevi sıkıntılarına yardımcı olmaya çalışıyoruz'' dedi.
KONUŞMANIN ARDINDAN MESAJ GÖNDERDİ
Meksikalı gencin Müslüman olma sürecini anlatan Salcedo, ''Hector Bonilla kardeşimiz medresemizin bulunduğu bölgede yaşıyor. İnternet üzerinden İslamiyet'i araştırırken bizi buldu ve sosyal medyadaki videolarımızı izlemeye başladı. İletişim bilgilerimizi paylaştıktan sonra beni aradı ve kitap istedi. Koronavirüs nedeniyle herkes evinde olduğu için biz de kendisine kargo ile bir koli İslam kitapları gönderdik. Ardından kendisine internet üzerinden sohbet ettiğimi söyledim. Kendisi de bana 'Ben İslamiyet'i araştırıyorum Müslüman olmak istiyorum'' dedi. Sohbetten sonra kendisiyle görüntülü konuşma gerçekleştirdik. Bu esnada Kelime-i Şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Görüşmeden hemen sonra da bana gönderdiği mesajında çok mutlu olduğunu söyledi'' ifadelerini kullandı.
"İSLAM'A HOŞ GELDİN"
Özellikle Türkiye'de ve sosyal medyada ilgiyle izlenen videoda Kelime-i Şehadet getiren Hector Bonilla'ya Osman Salcedo, ''Artık sen Müslümansın. Kelime-i Şehadet getirdin. Buradaki kardeşlerimizde şahittir. İslam'a hoş geldin'' dedi.
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