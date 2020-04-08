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Son dakika: İtalya'da köprü çöktü! Korkunç manzara...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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İTALYA'DA KÖPRÜ ÇÖKTÜ! KORKUNÇ MANZARA...

Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ağır kayıplar veren 'da ile bölgelerini birbirine bağlayan köprü çöktü. Meydana gelen olayın ardından bir kişi yaralandı.

'nın ile bölgelerini birbirine bağlayan ve Santo Stefano Magro ile Albiano kasabaları arasındaki köprü çöktü.
Son dakika: İtalya'da köprü çöktü! Korkunç manzara... | Video SON DAKİKA: İTALYA'DA KÖPRÜ ÇÖKTÜ! KORKUNÇ MANZARA... | VİDEO

Köprünün çökmesi sonucu iki minibüste maddi hasar meydana geldi.



İtalyan basınından elde edilen son bilgilere göre, minibüs sürücülerinden birinin ağır yaralandığı ve tedavisi için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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