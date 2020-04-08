Son dakika: İtalya'da köprü çöktü! Korkunç manzara...
Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ağır kayıplar veren İtalya'da Ligurya ile Toskana bölgelerini birbirine bağlayan köprü çöktü. Meydana gelen olayın ardından bir kişi yaralandı.İtalya'nın Ligurya ile Toskana bölgelerini birbirine bağlayan ve Santo Stefano Magro ile Albiano kasabaları arasındaki köprü çöktü.
Köprünün çökmesi sonucu iki minibüste maddi hasar meydana geldi.
İtalyan basınından elde edilen son bilgilere göre, minibüs sürücülerinden birinin ağır yaralandığı ve tedavisi için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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