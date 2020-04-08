Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü
Irak'ın Süleymaniye vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın silahlı saldırısı sonucu 2 Peşmerge öldü. Öte yandan Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, DEAŞ'lı teröristler, gece saatlerinde Kifri ilçesinin Koleco beldesindeki Peşmerge güçlerine pusu kurup hafif silahlar ve havan topu ile saldırı düzenledi.
Saldırıda 1'i olay yerinde diğeri de hastanede olmak üzere 2 Peşmerge'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.
Kaynak: AA
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