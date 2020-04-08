İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 71'e yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e, vaka sayısı ise 9 bin 404'e yükseldi. Öt Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastalardan 147'sinin durumunun ağır olduğu, 801 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.



Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 71'e ulaşırken, 156 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 404'e çıktığı kaydedildi.

801 KİŞİ İYİLEŞTİ



Açıklamada ayrıca hastalardan 147'sinin durumunun ağır olduğu, 801 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.



İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.



Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.



Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.