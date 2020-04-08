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İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 73'e yükseldi! Son vaka sayısı ise 10 bin sınırına dayandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2020
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İSRAİL'DE KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI YÜKSELİYOR

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e çıktı. Vaka sayısı ise 10 bin sınırına dayandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 2 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 73'e yükseldi.

, daha önce ülkede Kovid-19 vaka sayısının 9 bin 404'e ulaştığını kaydetmiş, 801 kişinin ise iyileştiğini duyurmuştu.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti. AA

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