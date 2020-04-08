ABD Dünya Sağlık Örgütü'ne verilen desteği askıya alacak

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü 'Çin yanlısı davrandığı' yönünde suçlayarak verilen fonların askıya alacağını duyurdu. Trump ayrıca "Bu hafta çok acı verici olacak" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya alacaklarını duyurdu.

"BİR CANAVARLA SAVAŞIYORUZ"

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Konuşmasına, "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz." ifadeleriyle başlayan Trump, virüs ile her cephede savaştıklarını kaydetti.

DSÖ'nün Kovid-19 salgınında bazı çağrıları yapmakta geç kaldığını belirten Trump, örgütün ABD'nin Çin'e yönelik seyahat yasağına da karşı çıktığını anımsattı.

Trump, DSÖ'nün "Çin odaklı" çalıştığını belirterek "DSÖ'nün işleyişine bir bakacağız. Ancak DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız." değerlendirmesinde bulundu.