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Son dakika: Corona virüsün (Covid-19) nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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CORONA VİRÜSÜN NASIL YAYILDIĞI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi. ’deki Ulusal Alerji ve Enstitüsü (NIAID) koronavirüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla izlendi.

'de koronavirüs (Covid-19) tespit edilen bir hastadan alınan hücreler laboratuvar ortamında incelendi.

ABD'deki Ulusal Alerji ve Enstitüsü'nün (NIAID) paylaştığı fotoğraflarda, virüsün hücrelerde yayılışı elektron mikroskobu ile görüntülendi.
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İŞTE NIAID TARAFINDAN PAYLAŞILAN O KARELER...





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