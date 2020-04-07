Son dakika: Corona virüsün (Covid-19) nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi. ABD’deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) koronavirüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla izlendi.ABD'de koronavirüs (Covid-19) tespit edilen bir hastadan alınan hücreler laboratuvar ortamında incelendi.
ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün (NIAID) paylaştığı fotoğraflarda, corona virüsün hücrelerde yayılışı elektron mikroskobu ile görüntülendi.
İŞTE NIAID TARAFINDAN PAYLAŞILAN O KARELER...
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