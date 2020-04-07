Çin'e corona virüs şoku! Büyük tazminatlar ödeyebilir...

Çin'in Vuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) beraberinde tartışmaları da getirdi. Covid-19'un dünya üzerindeki olumsuz ekonomik etkisinden Çin'in sorumlu olduğu ve zararın Pekin hükümetinden tazmin edilmesi istendi.

İngiliz dış politikası düşünce kuruluşu Henry Jackson Derneği, Çin 'in koronavirüsün (Covid-19) dünya üzerindeki ekonomik etkisinden sorumluluğu olduğu yönünde rapor hazırlandı.Raporda Çin hükûmetinin uluslararası sağlık sorumluluklarını ihlal ettiğine dair deliller de sunuldu. Küresel olarak 1 milyon 300 binden fazla insanı enfekte eden, 70 bin kişinin de ölümüne sebep olan koronavirüsün İngiltere , ABD ve Japonya da dahil olmak üzere G7 ulus grubuna 3,2 trilyon sterline mal olduğu belirtilen raporda bu zararların Çin'den tazmin edilmesinin yolları anlatıldı.

BM VE ADALET DİVANI



Son günlerde BM'ye ve Uluslararası Adalet Divanına gitmek de dahil olmak üzere bir dizi muhtemel yollardan Çin'e yönelik tazminat davaları gündemde. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; açılacak davaların hepsinde de Çin Komünist Partisinin en kötü haberleri dış dünyadan gizlemeye çalıştığı ve hastalığın yayılmasına sebep olduğu yönünde. Eğer Çin Covid-19'dan sorumlu tutulursa ülkeler, Pekin'den kanuni olarak trilyonlarca dolar talep edebilir. Raporda, Çin hükûmetinin hastalığı erken ele alması ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yeterli bilgi vermemesi, Pekin yönetiminin imzaladığı ve yasal olarak mecburi tuttuğu bir antlaşma olan Uluslararası Sağlık Tüzüklerinin (UST) Altıncı ve Yedinci Maddelerini ihlal ettiği iddia edildi. Bu ihlaller, salgının çıkış yeri olan Vuhan'ın dışına hızla yayılmasını sağladı.