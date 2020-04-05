Son dakika: Güney Kore’de koronavirüs tespit edilen kişilerin yarısından fazlası iyileşti
Son dakika haberi; Güney Kore’de şu ana kadar koronavirüs (Covid-19) tespit edilen 10 bin 237 kişiden 6 bin 463’ü iyileşti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle Güney Kore'de ülke genelinde 10 bin 237 kişi enfekte olurken, içlerinden 6 bin 463 kişinin iyileştiği belirtildi. 183 kişi ise virüs nedeniyle öldü.
JAPONYA, TAYLAND VE SİNGAPUR'DA SON DURUM
Japonya'da 3 bin 139 kişi enfekte olurken, içlerinden 514 kişi iyileşti ve 77 kişi ise yaşamını yitirdi. Tayland'da toplamda 2 bin 169 kişinin enfekte olduğu, aralarından 674 kişinin iyileştiği belirtilirken; 23 kişi ise hayatını kaybetti. Singapur'da ise bin 189 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken; 297 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.
HİNDİSTAN'DA 99 KİŞİ ÖLDÜ
Hindistan'da 3 bin 588 kişide virüs tespit edilirken; 99 kişinin öldüğü, enfekte kişilerin arasında bulunan 229 kişinin de iyileştiği duyuruldu.
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