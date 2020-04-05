New York'ta tıp öğrencileri corona nedeniyle erken mezun olacak
New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha etkin mücadele edebilmek için son sınıfta olan tıp öğrencilerinin erken mezun olmasına ve hemen göreve başlamasına imkan verecek kararnameyi imzalayacağını açıkladı.
Vali Cuomo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York eyaletindeki mücadeleye katkı sağlayacak bir adım atacaklarını belirtti.
"NEW YORK'UN YARDIMA İHTİYACI VAR"
Cuomo, "Bu bahar mezuniyet aşamasında olan tıp öğrencilerinin hemen (mezun sayılıp) göreve başlamasına olanak verecek bir kararnameyi imzalayacağım. Bugünler olağanüstü zamanlar ve New York'un yardıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
Buna göre Cuomo'nun söz konusu kararnameyi imzalamasının ardından eyaletteki 17 tıp fakültesinden mezun olmaya hazırlanan öğrencilerin erken mezun edilerek koronavirüsle mücadeleye katılmaları bekleniyor.
SON 24 SAATTE 630 KİŞİ ÖLDÜ
Dün salgınla ilgili düzenlediği basın toplantısında eyaletteki son durumu aktaran Cuomo, son 24 saatte eyalette koronavirüs dolayısıyla 630 kişinin hayatını kaybettiğini ve böylelikle eyalette salgından ölen kişi sayısının 3 bin 565'e yükseldiğini bildirmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'ya korona şoku! 600 askerin testi pozitif
- Fransa'da can kaybı sayısı 7 bin 560'a yükseldi
- İtalya'da koronavirüs bilançosu: 24 saatte 681 ölü!
- Korona can almaya devam ediyor! O ülkede...
- Koronavirüs vakası görülmeyen "tek yer!"
- AK Partili Kaya'dan CHP'li Tunç Soyer'in sert tepki!
- Koronavirüsle mücadele eden ABD'de büyük kriz! ''45 bin kişiye ihtiyacımız var''
- Trump'tan korkutan Kovid-19 açıklaması
- ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere tam destek!
- Hafter anlaşmayı 180 kez deldi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e "Şairlerin en garibi öldü diyerek" son mısrasını söyleyen şair kimdir?
- Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Charlie Chaplin Altına Hücum filminde hangisinin kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı?
- İşçi bal arılarının topladığı polenleri kovana taşımak için depoladığı corbicula adlı çiçek tozu sepeti arıların neresinde bulunur?
- Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir?
- Bu yıl olduğu gibi içerisinde 5 cumartesi olan bir şubat ayı hangi yılda da olacaktır?
- Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?
- 20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?
- 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?