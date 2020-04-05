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Etiyopya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2020
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ETİYOPYA'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE İLK ÖLÜM

Koronavirüs salgını 'da da can aldı. Etiyopya Sağlık Bakanı Lia Tadesse, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkede 60 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Etiyopya Sağlık Bakanı Lia Tadesse, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkede 60 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hayatını kaybeden hastanın 5 gündür yoğun bakımda bulunduğunu aktaran Tadesse, ülkede şu anda 42 Kovid-19 vakasının görüldüğünü kaydetti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 50 ülkede 8 bin 536 Kovid-19 vakası görülürken, 360 kişi hayatını kaybetti.

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