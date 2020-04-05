Etiyopya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs salgını Etiyopya'da da can aldı. Etiyopya Sağlık Bakanı Lia Tadesse, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkede 60 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Etiyopya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Etiyopya Sağlık Bakanı Lia Tadesse, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkede 60 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Hayatını kaybeden hastanın 5 gündür yoğun bakımda bulunduğunu aktaran Tadesse, ülkede şu anda 42 Kovid-19 vakasının görüldüğünü kaydetti.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 50 ülkede 8 bin 536 Kovid-19 vakası görülürken, 360 kişi hayatını kaybetti.
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