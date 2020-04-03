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Nijerya'da motosikletli çeteler 29 kişiyi öldürdü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2020
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NİJERYA'DA 29 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Batı Afrika ülkelerinden Sokoto ve Plateau eyaletlerinde motosikletli çetelerin düzenlediği silahlı saldırılarda 29 kişi hayatını kaybetti. Sokoto Emniyet Müdürü Muhammad Abubakar Sadiq, saldırıda 22 kişinin ölü bulunduğunu, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Batı Afrika ülkelerinden Sokoto ve Plateau eyaletlerinde motosikletli çetelerin düzenlediği silahlı saldırılarda 29 kişi hayatını kaybetti.

Sokoto Emniyet Müdürü Muhammad Abubakar Sadiq, basına yaptığı açıklamada, eyalete gelen motosikletli kişilerin etrafa rastgele ateş ettiğini belirtti.

Sadiq, saldırıda 22 kişinin ölü bulunduğunu, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Miango Bölge Gençler Birliği Başkanı Lawrence Zongo ise, Plateau eyaletinde Miango bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Zongo, saldırıda 23 evin de kül olduğunu, çok sayıda büyükbaş hayvanın da telef olduğunu ifade etti.

Ülkede son dönemlerde motosikletli silahlı kişilerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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