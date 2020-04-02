Son dakika: Kovid-19 dünya genelinde 50 binden fazla can aldı

Son dakika haberine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs nedeniyle can kayıpları devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.