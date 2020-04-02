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Son dakika: Kovid-19 dünya genelinde 50 binden fazla can aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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KOVİD-19 KAYNAKLI ÖLÜM SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ

dakika haberine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs nedeniyle can kayıpları devam ediyor. Gelen dakika bilgilerine göre dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

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