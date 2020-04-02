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İtalya'da korkunç koronavirüs bilançosu! Son 24 saatte 760 can kaybı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.04.2020
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İTALYA'DA KORONAVİRÜS 24 SAATTE 760 CAN ALDI!

Son dakika haberine göre, 'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915'e yükseldi.

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