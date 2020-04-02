Belçika'da coronavirüs vaka sayısı 15 bini aştı
Belçika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte bin 384 artarak 15 bin 348'e ulaşırken, ölü sayısı 183 artışla bin 11 oldu. 15 Mart'tan beri iyileşen hasta sayısının 2 bin 495 olduğu aktarıldı.
Belçika Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 584 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 6 bin 716'ya ulaştığı belirtildi.
İYLEŞENLERİN SAYISI 2 BİNİ GEÇTİ
Kovid-19 görülen kişi sayısının bin 384 artarak 15 bin 348'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 183 artışla bin 11 olduğu bildirildi.
Hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ının 80 yaş üstü, yüzde 93'ünün de 65 yaş üstü kişiler olduğu kaydedilirken, Belçika genelinde 15 Mart'tan beri iyileşen hasta sayısının 2 bin 495 olduğu aktarıldı. Brüksel bölgesi Sağlık Bakanı Alain Maron ise Kovid-19 şüphesiyle kendisini karantinaya aldığını duyurdu.
"SAHİL KENTLERİNE GELMEYİN"
Diğer taraftan Avrupa'da iki hafta sürecek Paskalya tatiline bir gün kala, Belçika'daki sahil kentlerinin yetkilileri halkı uyardı. Sahil kentlerindeki yazlıklara gelinmemesi uyarısı yapan yetkililer, polisin de kontrolleri artıracağını, kuralları ihlal edenlerin 250 avro cezaya çarptırılacağını duyurdu.
Belçika'daki turizm acenteleri ise halihazırdaki mali kayıplarının 2 milyar avroya ulaştığını açıkladı. Yeni satış yapamadıklarını belirten acenteler, müşterilerin tecrit politikaları nedeniyle mevcut seyahatlerini de iptal ettiklerini ya da dondurduklarını bildirdi.
POLİSE ÖZEL YETKİ
18 Mart'tan beri tecrit politikaları uygulayan Belçika'da gençlerin düzenlediği gizli partiler nedeniyle savcılık, yeterli şüphe olması durumunda, polise mahkeme kararı olmadan evlerde arama yetkisi verdi.
Flaman gazetesi De Standaart, polise tükürme vakalarının artmasının ardından bu kişilerin 2 bin 400 avro para ile 3 aydan 2 yıla varan hapis cezasına çarptırılabileceğini duyurdu. Gıda ürünlerine tükürenlerin ise 16 bin avro para cezası ile 5 yıl hapis alabileceği belirtildi.
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