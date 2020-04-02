Son dakika: Dünya koronavirüs etkisinde! İran ve İspanya'dan korkutan rakam!
Son dakika haberi... İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e çıktı. İran'da ise son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124 artarak, 3 bin 160'a yükseldi. Öte yandan Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşen kişi sayısı 200 bini aştı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.
İSPANYA
İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e yükselirken vaka sayısı 110 bini aştı.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili verileri güncelledi.
Dünyada Kovid-19'dan kayıplarda İtalya'nın ardından ikinci sırayı alan İspanya'da, günlük en yüksek ölüm sayısına son 24 saatte ulaşıldı. Bakanlığın verilere göre son 24 saatte ölü sayısı 950 artarak 10 bin 3'e çıktı.
Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin yaklaşık 2 bin 800'ünün bakımevlerinde kalan yaşlılar oldukları bildirildi.
Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 8 bin 102 artışla 110 bin 238'e yükseldi.
Mevcut durumda Kovid-19 hastalarından 6 bin 92'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 54 bin 113'ü hastanede tedavi görürken, taburcu edilenlerin sayısı düne nazaran 4 bin 96 artışla 26 bin 743'e çıktı.
İspanya, Çin'in (76 bin 238) ardından Kovid-19 vakalarında en fazla iyileşmenin görüldüğü ikinci ülke konumunda bulunuyor.
Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 310 artışla 4 bin 175 oldu.
Kentte vaka sayısı 24 saatte 2 bin 315 artışla 32 bin 155'e çıkarken, bin 528 hastanın yoğun bakımda olduğu bilgisi paylaşıldı.
Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso, Çin'den ithal edilen 58 tonluk sağlık malzemesinin bugün ülkeye ulaştığını açıkladı.
Olağanüstü halden dolayı sokağa çıkma yasağının uygulandığı Madrid'de toplu ulaşımda yolcu sayısının normal bir güne oranla yüzde 93 azaldığı da kaydedildi.
Madrid'in ardından İspanya'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü özerk yönetim Katalonya olurken, son rakamlara göre burada 2 bin 93 kayıp (düne göre 244 artış) ve 21 bin 804 vaka bulunuyor.
KOVİD-19 İSPANYA'DA BİR AYDA 834 BİN İSTİHDAM KAYBINA NEDEN OLDU
Bu arada koronavirüs salgını İspanya'da ekonomik krizi de beraberinde getirirken, Sosyal Güvenlik Kurumunun açıkladığı verilere göre mart ayında 833 bin 979 istihdam kaybı olduğu bildirildi.
Bu rakamın, İspanya demokrasi tarihindeki en yüksek istihdam kaybı olduğu kaydedildi.
Ayrıca İspanya'da zarar eden şirketlere tanınan ve kısaca "ERTE" olarak bilinen "Geçici İstihdam Düzenleme Önlemi" adı verilen hakkı kullanan şirket sayısının 246 bin olduğu ve toplamda 622 bin işçinin geçici olarak işten çıkartıldıkları açıklandı.
Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, düzenlediği basın toplantısında, bu rakamların "istisnai" olduğunu vurgulayarak, Kovid-19'dan dolayı yaşanan olağanüstü durumda ERTE'yi Avrupa Birliği'nin de "izlenmesi gereken yol olarak gösterdiğini" söyledi.
İRAN
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124 artarak, 3 bin 160'a yükseldi.
Devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 124 kişinin daha hayatını kaybettiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 875 olduğunu açıkladı.
Cihanpur böylece toplam ölü sayısının 3 bin 160'a, vaka sayısının da 50 bin 468'e ulaştığını belirtti.
Koronavirüse yakalanan hastalardan 3 bin 956'sının durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 16 bin 711 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
DÜNYADA KOVİD-19'DAN İYİLEŞENLERİN SAYISI 200 BİNİ AŞTI
Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 200 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 200 bin 317 kişi yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.
İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 76 bin 408 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (26 bin 743), Almanya (19 bin 175), İtalya (16 bin 847), İran (15 bin 473), Fransa (10 bin 935) ve ABD (8 bin 878) oldu.
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