Ukrayna’da karantinadan böyle kaçtılar
Vietnam'dan ülkelerine tahliye edilen Ukrayna vatandaşları, koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında karantinaya alınmamak için havaalanında kapıları zorla açarak görevlilerden kaçtı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Vietnam'dan ülkelerine tahliye edilen Ukrayna vatandaşlarının, 2 haftalık zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmamak için Kiev Borispol Havaalanı'nda sağlık görevlilerini ittikleri ve kapıları zorla açarak dışarı çıktıkları görüldü.
Bunun üzerine olay yerine gelen polislerin de duruma müdahale etmekte zorlandıkları ve bazı vatandaşların karantinadan kaçmayı başardıkları belirtildi.
13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sınırların kapatılmasından bu yana resmi verilere göre 144 bin vatandaşın ülkelerine döndüğü Ukrayna'da, yurt dışından gelenler için zorunlu karantina uygulaması önceki gün başlatıldı. Daha öncesinde ise vatandaşlardan kendilerini evlerinde izole etmeleri isteniyordu.
Ukrayna'da şu ana kadar 548 koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği, virüs nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı
- DSÖ'den flaş maske açıklaması
- İstanbul'da ikinci Cemal Kaşıkçı vakası!
- İngiltere'de Kraliyet çalışanında virüs!
- Trump corona virüse karşı yeni silahı tanıttı!
- Çin’de korona vakası 81 bini geçti
- Yeni doğan bebekte korona tespit edildi
- Trump'tan dikkat çeken Rusya açıklaması
- Vatikan'da alarm! Koronavirüse yakalandı
- İspanya ve İran'da ölü sayısı her geçen gün artıyor!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 ay 2.336 TL! İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?
- Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları
- 31 Mart infaz yasası son durum: Mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af çıktı mı?
- 62 kurumu 6.219 kamu personeli alınacak! 2020 kamuya ilave atama ne zaman? Şartlar neler?
- İstanbul elektrik arıza kesintisi programı: 31 Mart BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- 31 Mart EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı videoları tek parça
- Son dakika: KYK mart ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2020 KYK kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?
- Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?
- Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?
- Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?