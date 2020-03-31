31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Ukrayna’da karantinadan böyle kaçtılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
ABONE OL
KARANTİNADAN BÖYLE KAÇTILAR

Vietnam'dan ülkelerine tahliye edilen vatandaşları, koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında karantinaya alınmamak için havaalanında kapıları zorla açarak görevlilerden kaçtı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Vietnam'dan ülkelerine tahliye edilen vatandaşlarının, 2 haftalık zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmamak için Kiev Borispol Havaalanı'nda sağlık görevlilerini ittikleri ve kapıları zorla açarak dışarı çıktıkları görüldü.

Bunun üzerine olay yerine gelen polislerin de duruma müdahale etmekte zorlandıkları ve bazı vatandaşların karantinadan kaçmayı başardıkları belirtildi.

Ukrayna’da karantinadan böyle kaçtılar UKRAYNA’DA KARANTİNADAN BÖYLE KAÇTILAR

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sınırların kapatılmasından bu yana resmi verilere göre 144 bin vatandaşın ülkelerine döndüğü Ukrayna'da, yurt dışından gelenler için zorunlu karantina uygulaması önceki gün başlatıldı. Daha öncesinde ise vatandaşlardan kendilerini evlerinde izole etmeleri isteniyordu.

Ukrayna'da şu ana kadar 548 koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği, virüs nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA