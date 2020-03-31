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İngiltere'de Kraliyet çalışanında virüs! Önlemler artırıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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İNGİLTERE'DE KRALİYET ÇALIŞANINDA VİRÜS!

Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in yakınında çalışan yardımcılarından birinde corona virüs (Covid-19) teşhisi konması Kraliçe’nin sağlığı konusunda korkuları beraberinde getirdi. ’nde önlemler artırıldı.

için çalışan bir personelin corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kendini karantinaya alan Kraliyet çalışanının, Kraliçe Elizabeth'in köpeğini gezdirmek, mektuplarını teslim etme, yemek ve içeceklerini sunmak gibi sorumlulukları bulunduğu ve Kraliçe ile işi gereği yakın temasta olduğu belirtildi.

İngiltere'de Kraliyet çalışanında virüs! Önlemler artırıldı İNGİLTERE'DE KRALİYET ÇALIŞANINDA VİRÜS! ÖNLEMLER ARTIRILDI

Kraliyete yakın bir kaynak İngiliz The Sun gazetesine "Herkes şu anda korku içinde, sadece kendileri için değil; Kraliçe ve için de. Kraliçe ve Prens Philip'in etrafında olan herkes test edilmeli. Eminim test yapılacaktır. Şu anda gözle görünür bir korku var" ifadelerini kullandı.

Kraliçe'nin resmi ikametgahı sözcüsü ise The Sun gazetesine Kraliçe'nin sağlığının iyi olduğunu ve uygun tüm tavsiyeleri izlediklerini aktardı.

93 yaşındaki Kraliçe 2'nci Elizabeth ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, bir süredir 'nde ikamet ediyor.

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