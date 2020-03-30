Prens Charles coronavirüs (Covid-19) karantinasından çıktı

Son dakika haberine göre; Koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan Galler Prensi Prens Charles karantinadan çıktı. Tedavi altındaki Prens Charles'ın, taburcu edildiği öğrenildi.

Gelen son dakika haberine göre corona virüsü testleri pozitif çıkan Prens Charles karantinadan çıktı.

TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Kraliçe Elizabeth'in oğlu Birleşik Krallık Veliaht Prensi Charles'ta koronavirüs tespit edildiği açıklanmıştı. 71 yaşındaki Prens Charles'ın İskoçya'daki evinde karantina altına alındığı duyurulmuştu.

MESAJ PAYLAŞILMIŞTI

Charles adına karantinadan bir mesaj paylaşılmış, "Prens Charles tüm geçmiş olsun dilekleriniz için samimiyetle teşekkür ediyor" denilmişti.

KRALİÇE ELİZABETH'İN YARDIMICI KORONAYA YAKALANDI

Öte yandan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in yakınında çalışan yardımcılarından birinde koronavirüs (Covid-19) teşhisi konması Kraliçe'nin sağlığı konusunda korkuları beraberinde getirdi.

Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya alan Kraliyet çalışanının, Kraliçe'nin köpeğini gezdirmek, mektuplarını teslim etme, yemek ve içeceklerini sunmak gibi sorumlulukları bulunduğu ve Kraliçe ile işi gereği yakın temasta olduğu belirtildi. 93 yaşındaki Kraliçe 2'nci Elizabeth ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, bir süredir Windsor Kalesi'nde ikamet ediyor.