BM'den Yemenli liderlere koronavirüsle mücadele çağrısı
Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de hala çatışmaların yaşandığını belirterek "Yemenli liderler vakitlerinin her dakikasını Kovid-19 salgınından doğacak potansiyel felakete engel olmak için geçirmeli.” dedi.
Özel Temsilci Griffiths, çatışmaların devam ettiği Yemen'de dünyanın gündemine oturan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olası etkilerine dikkat çeken yazılı açıklama yayımladı.
Özellikle Yemen'in Marib kenti ve çevresindeki askeri faaliyetlerin devam etmesinden endişe duyduklarını belirten Griffiths, çatışan taraflara düşmanlığın sona erdirilmesi ve ülke çapında ateşkes sağlanması için elverişli ortam oluşturulması çağrısında bulundu.
Griffiths, açıklamasında, "Yemen halkının barış taleplerinin her zamankinden daha yüksek olduğu bir dönemde yaşanan bu çatışmalar nedeniyle büyük dehşete kapılmış ve hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Yemenli liderler vakitlerinin her dakikasını Kovid-19 salgınından doğacak potansiyel felakete engel olmak için geçirmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Yemen sınırları içinde veya dışında sivilleri veya sivil yerleşimleri hedef alan saldırıların yasa dışı olduğunu hatırlatan Griffiths, son zamanlarda yaşanan çatışmalardaki artışın ortak ateşkes çabalarına ve BM'nin çatışmaları sona erdirme çağrısına aykırı olduğunu vurguladı.
ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Suudi Arabistan içlerindeki en büyük askeri operasyonu gerçekleştirdiklerini duyuran Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurmuş, saldırının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin geçen günlerde düzenledikleri hava saldırılarına karşılık yapıldığını açıklamışlardı.
Açıklamada, balistik füze ve insansız hava araçlarının (İHA) Riyad'da hassas noktaları, Cazan, Necran ve Asir bölgelerinde de askeri ve ekonomik öneme haiz noktaları hedef aldığı vurgulanmıştı.
Arap koalisyonundan yapılan açıklamada ise Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin dün akşam Husilerin Sana ve Sada'dan Riyad ve Cazan kentlerine doğru attığı iki balistik füzeyi düşürdüğü belirtilmişti.
Yaşanan son gerilim, Husiler ile Yemen hükümetinin 26 Mart'ta, Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşılık yaptığı ateşkes çağrısına olumlu yanıt vermesinin ardından gerçekleşti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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